Maurizio Crozza | la nuova imitazione di Andrea Giambruno è imperdibile

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ladi. Dopo le polemiche scoppiate attorno al giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni, in merito alle dichiarazioni rilasciate circa lo stupro di Palermo, il comico genovese decide di dedicargli una parodia. Una anticipazione...

In quel periodo Toninelli è stato oggetto anche delle feroci imitazioni di, venendo poi accantonato quando Conte ha dovuto scegliere insieme al Pd la squadra del suo secondo governo. ...Le 'piece' teatrali disu La7 sul mondo dell'auto sono graffianti e spassose e fanno rilettere, ma questa troneggia come una delle più riuscite in assoluto: poco dopo il lancio della Giulia, sette anni fa, ...CI SARA' UN GIORNO " Il giovane Pertini (Italia, 1993, col., dur., 101 ) Regia: Franco Ross Con:, Carla Signoris, Ivano Marescotti, Augusto Zucchi, Rosanna D'Andrea "..rigorosa ...

Ricordando Sergio Marchionne: la presentazione della Giulia con ... Automoto.it

Conto alla rovescia per lo sciopero di Cgil: a rischio la penultima replica dell'Aida. Lettera alla Fondazione ...Quando nel 2011 Sky ha deciso di scendere in campo prepotentemente con l’intrattenimento puntando su X Factor stava accadendo qualcosa di nuovo, a tratti impensabile prima di allora. Non mancarono gli ...