Matteo Renzi si candida alle Eurpee | “Mi metto in gioco con il brand de Il Centro e lo faccio da Milano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023)annuncia laturaprossime europee e lo fa da: “Abbiamo avvertito il bisogno di fare una conferenza stampa qui a. Il punto centrale è che l’Europa sta vivendo una fase di incredibile crisi, c’è un’immagine molto bella che Samanta Cristofoletti ha detto a Cernobbio, ma che riprende una vecchia frase della diplomazia, che dice che in geopolitica se non sei al tavolo sei nel menu. E in questo scenario io penso che non i spossa stare a guardare. Ci candideremo con ilde Il, abbiamo nove mesi per mostrare il nostro percorso. Voglio affermare in nove mesi quello quello che nessuno sta affermando in Italia, ossia che c’è bisogno di dare una sveglia all’Europa sennò si va tutti a casa. L’Ue rischia di ...