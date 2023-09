Matteo Arnaldi l’artigiano

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Per qualche ragione negli studi di Sky hanno fatto stenderesu un lettino da psicanalisi e gli hanno posto una serie di domande strampalate ma in qualche modo interessanti. Emerge il carattere volitivo di. Se avesse uno smash nella finale sul matchpoint della finale del Roland Garros lo colpirebbe al volo. La paura di vincere è più pericolosa della paura di non perdere. Stereotipica mentalità da atleta d’alto livello? Forse, masembra averla introiettata piuttosto bene. Nelle fase finali del suo secondo turno agli US Open il polso sarebbe tremato a tanti. Al quinto set, dopo aver perso il quarto, si è portato subito in vantaggio di due break, ma il suo avversario si abbassava e alzava come la marea, e mentre doveva chiudere la partita quello gli era tornato sotto. Un avversario ...