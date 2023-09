Mathieu Kassovitz | incidente in moto | cosa è successo

(Di lunedì 4 settembre 2023)è rimasto ferito in unin. Il 3 settembre 2023, alle ore 18.00, l’attore e regista stava guidando la suasul circuito di Montlhery.e si trovava a 30 chilometri da Parigi sul circuito che sorge nella regione dell’Essonne.stava seguendo un corso di perfezionamento alla guida quando ha urtato contro le barriere di protezione sbalzando fuori dal veicolo. Nonostante il noto regista e attore non sia in pericolo di vita la situazione, sarebbe piuttosto preoccupante. Per, attualmente ricoverato nell’ospedale di Kremlin-Bicetre, si parla di diverse fratture gravi, soprattutto quella del bacino e delle caviglie. Dopo l’l’artista è rimasto cosciente, tanto che nonostante il grave colpo è ...

Gravi fratture, in particolare al bacino e alle caviglie, per il regista e attore francese, vittima ieri di un grave incidente di moto mentre prendeva parte ad uno stage di perfezionamento nella guida sull'autodromo di Linas - Monthléry, a sud di Parigi. L'attore, che si ...non è in pericolo di vita. Il pluripremiato attore e regista francese, rimasto gravemente ferito ieri in un grave incidente motociclistico sul circuito automobilistico di Linas - ...ha avuto un incidente in moto, ma per fortuna non rischia vita. Il regista francese, però, è rimasto gravemente ferito. Si trovava sul circuito automobilistico di Linas - Montlhéry, ...

Grave incidente in moto per Mathieu Kassovitz, il regista de L'odio - News Moto.it

Cineasta dal talento precoce, 1995 il suo anno di grazia con l'uscita de "L'Odio". Tre i figli. La maggiore, Carmen, è anche lei attrice ...Gravi fratture, in particolare al bacino e alle caviglie, per il regista e attore francese Mathieu Kassovitz, vittima ieri di un grave incidente di moto mentre prendeva parte ad uno stage di perfezion ...