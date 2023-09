Mastella contro il comitato Centro Storico | “Adiremo le vie legali penali e civili”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Facendo seguito al comunicato stampa dell’assessore Ambrosone, confermo che verrà dato mandato all’ufficio legale del Comune di Benevento per procedere in sede giudiziaria, sia penale che che civile,il sedicente ‘di quartiere’ in questione echi si dichiara ‘presidente’ dello stesso, nonché nei confronti degli altri componenti che saranno individuati quali responsabili”, è quanto scrive in una nota il sindaco di Benevento Clementeriguardo la vicenda dell’ambulanza in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il gruppo consiliare di maggioranza del Comune di Benevento, unitamente ai componenti della giunta e al sindaco Clemente Mastella, si sono riuniti in seduta "straordinaria" nel suggestivo Parco del Gr ...