Massimiliano Sibilio direttore commerciale di Allianz Partners Italia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 settembre 2023), leader mondiale nelle soluzioni assicurative e di assistenza, annuncia la nomina dia chief commercial officer di. Dopo un inizio di carriera in ambito accademico, nel 2006intraprende il suo percorso nel settore travel in Valtur, dove ricopre il ruolo di responsabile Marketing. Nel 2011 inizia invece la sua esperienza in ambito insurance, entrando in Europ Assistance, occupa posizioni di crescente responsabilità prima nell’area Marketing e poi nell’area Sales. Nel 2022 diventa responsabile delle Product Line Travel e Personal.è laureato in Business administration presso l’Università Bocconi di Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.