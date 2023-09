Maria Mazza | matrimonio da favola | la Dottoressa di “Avanti un Altro” si è sposata

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sul set diunci ha abituati a risate e intrattenimento, ma fuori dallo schermo,, lasexy dello show, ha vissuto uno dei giorni più emozionanti della sua vita. Il sabato 2 settembre,ha detto il suo “sì” in una cerimonia daa Ibiza, in Spagna. Accanto a lei c’era il suo compagno di lunga data, Amedeo Quagliata, e insieme hanno celebrato un amore che ha resistito alla prova del tempo. Questorappresenta un nuovo inizio per la bella showgirl italiana.e il suodaa Ibiza La cerimonia disi è svolta a Ibiza, l’isola spagnola nel Mar Mediterraneo ...

La festa a Ibizaper le nozze con Amedeo Quagliata ha scelto un abito bianco svolazzante e semplice. Dopo il sì in chiesa amici e parenti sono stati invitati a festeggiare con gli sposi in una villa della ...... interpreti e registi del panorama nazionale:Amelia Monti e Marina Massironi, interpreti del ... Francescae Massimiliano Speziani, quest'ultimo noto a Bagnacavallo per le tante iniziative ...... direttore artistico di tante grandi kermesse come il NapoliPride, annuncia il matrimonio della bella e sensuale show girlcon il compagno Amedeo Quagliata La magia di Ibizae ...

Maria Mazza, la ex di Francesco Totti si è sposata con Amedeo Quagliata TGCOM

Amedeo Quagliata è il marito di Maria Mazza, la “dottoressa sexy” di Avanti un altro. La coppia si è sposata il 2 settembre 2023 a Ibiza coronando così un amore che dura da circa 10 anni. Lui, ...Maria Mazza ha detto sì ad Amedeo Quagliata. Nella romantica cornice di Ibiza la ex di Francesco Totti ha sposato il suo storico compagno alla presenza di pochi invitati e della loro bambina, Sveva na ...