‘Mare Monstrum’ | nel 2022 19 530 reati ambientali lungo le coste +3 | 2%

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Cemento illegale, inquinamento e maladepurazione: sono 19.530 iaccertati nelleitaliane, con un +3,2% rispetto al 2021, mentre gli illeciti amministrativi, 44.444, sono cresciuti del 13,1%. Diminuiscono, anche se di poco (-4%), il numero delle persone denunciate e arrestate (19.658) e in maniera più significativa quello dei sequestri (3.590, con una riduzione del -43,3%). Sommandoe illeciti amministrativi in Italia è stata accertata, grazie ad oltre un milione di controlli (esattamente 1.087.802, +31% rispetto al 2021) svolti dalle Capitanerie di porto e dalle forze dell’ordine, una media di 8,7 infrazioni per ogni km di costa (erano state 7,5 nel 2021), una ogni 115 metri. È quanto emerge, in sintesi, dal nuovo report Mare ...