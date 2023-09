Mara Venier lascerà a Barbara d’Urso “Domenica In”? La replica spiazza

(Di lunedì 4 settembre 2023)si appresta a fare ritorno su Rai Uno con la nuova stagione diIn per il sesto anno di fila. In occasione del debutto della nuova edizione, ha rilasciato di recente un’intervista in cui ha parlato anche die, soprattutto, di ciò che le è accaduto a Mediaset. Nonostante al termine di ogni edizione minacci di lasciare il programma,si appresta a debuttare con le nuove puntate diIn, per la sesta stagione consecutiva. Ad oggi, la conduttrice veneta è la più longeva al timone del talk show di Rai Uno, con ben 15 edizioni all’attivo. In virtù di ciò, da tempo, in molti si chiedono chi potrebbe sostituirla.sostituita da...

lascia Domenica In alla d'Urso "Ci siamo scritte": bomba in RaiDopo l addio a Mediaset la conduttrice napoletana potrebbe approdare in Rai.pronta a lasciare il programma che pi di tutti ha segnato la sua ...Tornerà in onda la domenica pomeriggio, ricevendo la linea da. Infatti, anche quest'anno, sarà riproposto 'Da noi... A ruota libera' , talk in cui la Fialdini parla di temi legati all'...

Barbara D'Urso conduttrice di Domenica In: Mara Venier approva. E Myrta Merlino... Corriere dello Sport

Barbara D'Urso ha parlato oggi della sua paura di volare. Nel raccontare del momento in cui ha preso l'aereo, oggi, però, non è sfuggito ai fan più appassionati ...Pronta per una nuovissima edizione della sua Domenica In, Mara Venier ha deciso di fare dichiarazioni incredibili: ecco cos’è successo. Classe 1950, Mara Venier sembra che non senta gli anni che passa ...