Manuela Moreno | “‘Filorosso’ si allunga | domani speciale in diretta da Caivano”

(Di lunedì 4 settembre 2023) La conduttrice passata da Rai2 a Rai3: "Telekabul? Ormai non ci sono steccati, il pubblico decide il proprio palinsesto passando da una rete all'altra e da una piattaforma a un tablet" “E’ una scommessa vinta”.non nasconde la soddisfazione nel tracciare il bilancio del ‘test’ estivo disu Rai3, andato così bene che il programma si allungherà fino al 19 settembre e forse anche più avanti. Un dato su tutti: 6 volte su 8 ha superato la concorrenza del rodatissimo ‘In onda’ su La7. “Una bella soddisfazione”, per la giornalista conduttrice, fino all’estate volto del ‘Tg2 Post’. Superato l’esame di Telekabul? “Non parlerei di Telekabul. Ma non era scontato chefacesse breccia su Rai3, condotto da una giornalista che non era mai affacciata sulla terza rete e che è un volto così legato ...

Manuela Moreno: "'Filorosso' si allunga, domani speciale in diretta ...

