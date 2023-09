Manovra | Urso rassicura | “Non facciamo mai misure azzardate”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Parolenti quelli del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoin un’intervista al Qn. Il suo intervento ha toccato i temi caldi dell’agenda politica italiana: tra extraprofitti, Ucraina e Pil. Le parole di“Siamo in linea con le previsioni del ministro Giancarlo Giorgetti e, più in generale, con quella che L'articolo proviene da Il Difforme.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, intervistato da 'Il Giorno', ha precisato che in merito allanon si fanno mai ' misure azzardate e i mercati ci sostengono con la fiducia per gli interventi a favore delle imprese '. ...I timori condivisi Una preoccupazione di cui non ha esitato a parlare anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, anch'esso a Cernobbio: "Stiamo parlando di una misura che ha ...... irrompendo mentre il ministro delle Imprese, Adolfo, stava facendo un punto stampa, non ha ...che nei tre giorni del Forum si è domandato che direzione vuole prendere il governo sulla. ...

Manovra, Urso: "Non facciamo misure azzardate" TGCOM

''I mercati ci sostengono con la fiducia per gli interventi a favore delle imprese'', afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.La premier interviene, prima del Gran Premio, all’Autodromo di Monza. E non va a Cernobbio. Giorgetti: "Il superbonus A pensarci mi viene mal di pancia, ingessa la politica economica".