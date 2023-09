Manovra 2024 | il messaggio di Meloni alla maggioranza

(Di lunedì 4 settembre 2023) La presidente del Consiglio, spiegano fonti di governo, chiede di ragionare in termini legislatura anche sulla legge bilancio Ragionare in termini di legislatura, anche per quanto riguarda la legge di bilancio. Questo uno dei messaggi, secondo fonti di governo, che la presidente del Consiglio Giorgiaintende recapitare ai capigruppo diche incontrerà a Palazzo Chigi. Una occasione di “normale confronto” con i capigruppo di“per discutere insieme delle priorità”, fanno saper le stesse fonti che sottolineano come questa dovrebbe essere una “normale dinamica politica”, ma “in passato non è stato cosi perché c’erano forti tensioni tra le forze politiche che componevano lae tra partiti e governo. Ora questo clima non c’è e c’è grande collaborazione tra governo, ...

Quanto alla, la premier Meloni invita le forze di maggioranza a ragionare "in termini di legislatura, anche sulla legge di bilancio", spiegano fonti di governo. In passato, tutte le leggi di ...La2022 del governo Draghi aveva prorogato l'incentivo fino al 2025, ma prevedendo una riduzione dell'agevolazione al 70% per ile al 65% per il 2025. Le villette - se prima casa - il ...... ovvero le risorse per la sanità nella prossima. 'Per la sopravvivenza del Servizio ...solo per il rinnovo del contratto dei dirigenti sanitari medici e veterinari per il triennio 2022 -', ...

Manovra 2024, Meloni e il messaggio alla maggioranza Adnkronos

Quanto alla manovra, la premier Meloni invita le forze di maggioranza a ragionare “in termini di legislatura, anche sulla legge di bilancio”, spiegano fonti di governo. In passato, tutte le leggi di ...“La nostra intenzione è di continuare a puntare su crescita e lavoro a partire dalla conferma del taglio del cuneo fiscale”, ha detto il ...