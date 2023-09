Manchester United | ten Hag | «Con Amrabat completiamo il centrocampo»

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le parole di Erik ten Hag, tecnico delsu: «É potente, dinamico e bravo nei duelli» Il tecnico delErik ten Hag ha parlato di Sofyanal termine della partita contro l’Arsenal, vinta dai Gunners per 3-1. «Fin dall’inizio del mercato volevo avere sei centrocampisti, con un altro titolare in rosa. In quella posizione avevamo solo Casemiro, e dovevamo adattare altri. Sofyan è potente, dinamico e bravo nei duelli. Inoltre può giocare anche più avanti di così».

Nella fase finale dell'annata, l'ex giocatore delha dovuto fare i conti con problemi muscolari che hanno rallentato il ritorno in campo. Ora, l'acciacco di Empoli. webinfo@...André Onana torna ad indossare la maglia della nazionale del Camerun: le parole del portiere delAndré Onana torna a difendere la porta della nazionale del Camerun. Il giocatore, su Twitter, ha commentato la decisione di tornare in nazionale dopo l'addio durante i mondiali in ...Eppure il tecnico dei Gunners lo ha difeso ampiamente in conferenza stampa dopo la gara vinta 3 - 1 col. Anzi, ha paragonato le difficoltà del giocatore... a quelle vissute da lui ...

Manchester United, caso Sancho: 'Non è in condizione'. Lui: 'Non credete a tutto, io capro espiatorio' Calciomercato.com

André Onana torna tra i pali del Camerun. È stato lo stesso l'ex portiere dell'Inter ora al Manchester United ad annunciare ...Il giocatore è stato vicino al vestire la maglia della Lazio. Il club biancoceleste, come vi abbiamo raccontato, aveva trovato l’accordo sia con il Manchester United che con lo stesso attaccante. Il ...