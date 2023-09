Manchester United | la decisione | il club non è più in vendita

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ilnon è più in: ladella proprietà sul futuro delinglese. Le ultime Come scrive il Daily Mail, la famiglia Glazer ha deciso di non privarsi più del suo. Le offerte arrivate per rilevare la società sono infatti considerate inferiori alle aspettative e ora i Glazer rimarranno i proprietari. Una notizia che non fa contenti i tifosi, da tempo ostili per gli scarsi risultati del

... quelli che hanno portato alla risoluzione del contratto con il. L'attaccante 2001 prova a rilanciare la propria carriera dalla Spagna, ma avrebbe anche potuto farlo dall'Italia: ...Commenta per primo André Onana torna in nazionale. Il nuovo portiere delè stato convocato dal ct del Camerun Rigobert Song per la partita di qualificazione in Coppa d'Africa in programma il 12 settembre contro il Burundi. Una notizia a sorpresa dopo ...Indigesta la trasferta di Londra contro l'Arsenal (1 - 3) per ildi Erik Ten Hag. Che in conferenza stampa ha toccato i temi del mercato, in particolare l'arrivo di Sofyan Amrabat dalla Fiorentina: "Fin dall'inizio del mercato volevo sei ...

