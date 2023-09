Manchester United | dietrofront della famiglia Glazer | club ritirato dal mercato | chiesti 11 miliardi

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ilnon è più in vendita. Ad anticiparlo è la stampa britannica, che in attesa dell’ufficialitàsocietà sottolinea come laabbia deciso di ritirare ildal. Dopo mesi di trattative, specialmente con lo sceicco qatariota Jassim, isono rimasti insoddisfatti per la valutazione del, optando dunque per un. Cifre alla mano, le parti discutevano sulla base di 6,5di euro, mentre ora lachiederebbe più di 11per cedere il. Non è da escludere tuttavia che entro i prossimi due anni ilpossa essere rimesso in ...

Il belga era il grande desiderio di Allegri, però alla fine è passato alla corte di Mourinho, suo allenatore già al Chelsea e al. Pure il portoghese, come il tecnico bianconero, è ...Commenta per primo André Onana , ex portiere dell'Inter e oggi alha deciso di rispondere alla chiamata della sua nazionale che soltanto qualche mese fa aveva abbandonato proprio nel pieno del Mondiale di Qatar 2022. La spiegazione data a mezzo ...E' stato arrestato l'aggressore che, nel finale della sfida tra Arsenal e, aveva colpito al petto e al mento Roy Keane mentre si stava recando negli studi di SkySports per il post partita del big match vinto dai Gunners 3 - 1. Un ruolo chiave nelle ...

Un vero e proprio momento buio per il Manchester United, reduce dalla pesante sconfitta per 3-1 contro l’Arsenal. Il tecnico Erik Ten Hag potrebbe avere a che fare con la nuova grana Antony, che non ...Arsenal-Manchester United verrà ricordato per diverso tempo come una delle sfide di Premier League più affascinanti degli ultimi anni. La rete dei Gunners ad opera di Declan Race al 96' più quella di ...