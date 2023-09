Manchester City | Walker ammette | «Sono stato vicino al Bayern»

(Di lunedì 4 settembre 2023) Kyle, terzino del, ha parlato dell’ultima sessione di calciomercato e dell’interesse delKyleha parlato del suo futuro con il. LE PAROLE – «, ma nel calcio le cose possuccedere. Le decisioni posessere prese e le cose poscambiare. Non doveva andare così. Se mi sarebbe piaciuta l’esperienza? Certo che la farei, ma questo è un grande club e non si può sottovalutare quello che ha fatto negli ultimi sei o sette anni. Non sarei andato in un club peggiore perché ilMonaco è un grande club e vedere quello che Kane sta facendo e che farà, non è ...

Praticamente mezza difesa dei Blancos, che per questo partono dietroe Bayern Monaco: il Real Madrid vincente paga infatti 9.00 con Sisal, Bet365, Snai e Planetwin e tocca quota 10.00 ...Commenta per primo Kyle Walker , difensore del, ha spiegato come mai non si è trasferito al Bayern Monaco: 'Non sarei andato in un club peggiore perché il Bayern Monaco è un grande club e vedere quello che Kane sta facendo e che ...L'annuncio di Pep Guardiola, allenatore del, sulla partecipazione ad un evento in Italia. I dettagli Di seguito l'annuncio di Pep Guardiola, allenatore del, sulla partecipazione ad un evento organizzato dalla ...

Il caso della Juventus, in tal senso, ha fatto da apripista. In attesa di conoscere l’esito delle indagini sul bilancio del Manchester City, sul quale le autorità inglesi stanno facendo chiarezza. E ...Un uomo è stato trattenuto con la forza da Micah Richards, ex difensore del Manchester City e oggi opinionista sportivo in tv per CBS, Sky Sports UK e anche commentatore delle partite su Paramount +.