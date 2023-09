Mamma di 6 figli star del web con le sue lezioni di “educazione spartana” arrestata per maltrattamenti | “Digiuni | negazione del sonno e pene corporali”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Negli Stati Uniti era diventata famosa per le suesocial di “”. Basta con i genitori troppo condiscendenti e troppo deboli verso le pretese e i capricci dei. Ma Ruby Franke ha decisamente esagerato: privazioni, crudeltà, umiliazioni.del. Tutto testimoniato dai video diffusi su Youtube, con una platea di appassionati che è arrivata a toccare quota due milioni. Ora Ruby è in galera. E’ statanella sua città, Ivins, nello Stato dell’Utah. Insieme a lei è stata fermata la donna che, visto il successo della serie di video, era diventata la sua socia d’affari. Il suo nome Jodi Hildebrandt. L’accusa per entrambe è gravissima: abusi aggravati ...

E sulla maternità aveva ammesso che 'semplicemente amo essere una, ho sempre voluto tree così mi sento fortunata di avere tre ragazzi in salute'. E alla domanda se considererebbe l'idea ...Stando a quanto riportato, ladella minorenne è rimasta in particolar modo incredula nell'... I genitori trascorrevano molte ore fuori dalla loro abitazione per lavorare, così irestavano ...... perché è arrivata in Comune la lettera di una, con il testo di una canzone di Savage in ... Inizialmente il primo cittadino aveva reagito invitando i genitori a non mandare ia questo evento ...

Stati Uniti, mamma di 6 figli e star del web con le lezioni di “educazione spartana” arrestata per maltrattam… La Stampa

Kate Middleton, quando i figli andavano a scuola a Londra, aveva una rivale. Una modella di Victoria's Secret. Scopri di più su Amica.it ...I due cuccioli gemelli di otto mesi dell’orsa Amarena avrebbero dovuto rimanere con la loro madre fino alla primavera prossima. Ma un colpo di fucile ha cambiato il loro destino e, da quattro giorni, ...