Maltempo inaspettato su una zona d' Italia Sottocorona | “Piogge marcate”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ritorna ilsu parte dell'. Le previsioni meteo di La7 sono affidate all'esperto Paolo, che come di consueto si collega con la puntata di Omnibus e nell'aggiornamento del 4 settembre fornisce alcuni dati significativi: “Abbiamo visto qualche nuvola sull', ce l'aspettavamo, ce ne sono ma non danno effetti significativi. Non portano aria calda. Sul tempo oggi vedremo qualche nuvola al nord e qualche precipitazione sulle zone alpine, veramente poca cosa, poi qualche debole precipitazione e qualche nuvola al centro e al sud. Domani avremo ancora deboli precipitazioni sulle zone alpine, al centro compare qualche debole pioggia, sull'Appennino abruzzese ad esempio,interessanti come quantità al sud, soprattutto su Calabria e Sicilia, precipitazioni deboli o localmente ...

... la produzione sarebbe in calo del 30 - 40% a causa degli effetti dele delle malattie ... 'Per noi è stato un premioma che valorizza la decisione che abbiamo preso nel 1998 di dar ...... la produzione sarebbe in calo del 30 - 40% a causa degli effetti dele delle malattie ... "Per noi è stato un premioma che valorizza la decisione che abbiamo preso nel 1998 di dar ...... la produzione sarebbe in calo del 30 - 40% a causa degli effetti dele delle malattie ... "Per noi è stato un premioma che valorizza la decisione che abbiamo preso nel 1998 di dar ...

Meteo: WEEKEND, COLPO di SCENA tra Sabato 2-Domenica 3 arriva l'Anticiclone Bacco! ECMWF cambia la Previsione iLMeteo.it

Nel bel mezzo di un vasto campo di alta pressione di origine nordafricana, potrebbe inserirsi un'insidiosa depressione, carica di precipitazioni e aria ...Dopo il maltempo ecco una nuova ondata di caldo africano. Per qualche giorno si è visto un clima più autunnale che quello a cui siamo ...