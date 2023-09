Malta-Gibilterra Amichevole | 06-09-2023 ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 4 settembre 2023)si incontrano per prepararsi ai rispettivi incontri di qualificazione a EURO 2024. I padroni di casa, che fanno parte del girone dell’Italia, affronteranno la Macedonia del Nord il 12 settembre mentre gli ospiti due giorni prima saranno impegnati in Grecia. Per entrambe le nazionali zero punti in classifica dopo quattro giornate. I InfoBetting: Scommesse Sportive e