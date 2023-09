Maiori | lanciano dall’auto borsa con denaro e stupefacenti | arrestati

Leggi su zon

(Di lunedì 4 settembre 2023) La sera del 3 settembre, in, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Amalfi hanno arrestato, in flagranza di reato, M. C. e G. D.A, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze, in quanto individuati in possesso di 35.8 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 10.7 gr. di marijuana, la somma in contanti di euro 1.041,75 suddivisi in banconote e monete di vario taglio nonché un bilancino di precisione, contenuti all'interno di unada donna lanciatanel corso del controllo da parte dei militari.