Magliana – Investito un pedone | l’investitore fugge | denunciato

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia di Roma Capitale sono intervenute per i rilevi di un incidente in zona, che ha visto coinvolto une lasciato in terra , al quale gli operanti hanno prestato soccorso, affidandolo alle cure mediche del caso. Il mezzore non era presente sul posto, perché il conducente si era dato alla fuga, motivo per cui gli agenti hanno avviato delle indagini per risalire al colpevole del reato, assumendo informazioni e visionando le telecamere di zona. Gli elementi raccolti hanno portato gli agenti a mettersi sulle tracce del responsabile, rintracciato presso la sua abitazione, sempre in zona. Il soggetto, la cui vettura presentava segni di coinvolgimento nell’incidente, è stato deferito all’ Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso. (Com/Mtr/ ...