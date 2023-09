Maestra suicida a scuola | era stata vittima di bullismo da parte dei genitori Indignazione e protesta a Seul

(Di lunedì 4 settembre 2023) In Corea del Sud, una tragedia ha acceso un faro sulla pressione insostenibile che alcuni insegnanti affrontano a causa dieccessivamente interventisti e talvolta ostili. L'articolo .

Un giorno nella piccola comunità avviene un fatto tragico: una bambina, sua alunna, sigettandosi nel fiume. La notizia scuote tutti ed è riportata in evidenza dal quotidiano che la...Nel 1970 confida alla suaLisette Model di non essere sicura di ciò che sta facendo e di ... il 26 luglio 1971 si, ingerendo barbiturici e tagliandosi i polsi. Verrà consacrata ...Morti due bambini e una, cosa è successo. In un primo momento sono giunte solo pochissime informazioni da Ulyanovsk, città della Russia che si affaccia sul Volga. Secondo l'agenzia Interfax, ...