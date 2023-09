Maddalena Corvaglia | l’intervento d’urgenza era inevitabile | Vita appesa a un filo

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 4 settembre 2023), trasportata ed operatain ospedale. La tragedia che ha colpito ladell’ex velinaè una showgirl celebre in tutta Italia. La ricordiamo sicuramente agli esordi della sua carriera professionale con la sua bellezza acqua e sapone. La biondissima, a soli 17 anni, partecipa a Miss Italia e si aggiudica la fascia di Miss Umbria. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare un personaggio dello spettacolo, motivo per il quale nel 1999 tenta la fortuna. Partecipa ai provini del tg satirico Striscia la Notizia e ottiene l’ambito ruolo di velina bionda, al fianco della sua grande amica mora Elisabetta Canalis, che mantiene fino al 2002. La, in diverse occasioni, ha ...