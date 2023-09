Macron | “La scuola è un luogo laico | non c’è spazio per i simboli religiosi”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Con l'avvio dell'anno scolastico, 12 milioni di studenti francesi tornano in aula con una nuova regola in vigore: il divieto di indossare l'abaya, un vestito lungo e coprente scelto da alcune studentesse musulmane come alternativa al velo. Questa decisione sottolinea l'importanza che la Francia attribuisce alla laicità, uno dei suoi principi fondamentali. L'articolo .

Gabriel Attal ha precisato che gli studenti a cui sara' rifiutato lingresso aperche' ... Perche' stiamo prendendo questa decisione Emmanuelha detto che la decisione non e' negoziabile e ...Sulla scia del capo dello Stato Emmanuel, che ha deciso di fare della"il suo dominio riservato", a due mesi dalle rivolte che hanno scosso il Paese, il governo francese vuole incarnare ...Gabriel Attal ha precisato che gli studenti a cui sarà rifiutato l'ingresso aperché ... Perché stiamo prendendo questa decisione Emmanuelha detto che la decisione non è "negoziabile" e ...

L’apertura alla condivisione: così il gesto politico di Macron può far scuola anche in Italia La Gazzetta del Mezzogiorno

Emmanuel Macron ha detto che la decisione non è "negoziabile" e ha ... "una nuova prova dell'Islam politico contro la Repubblica" e che "non trova posto nella scuola della Repubblica". ".Questo ...Circa 12 milioni di studenti tornano a scuola oggi in Francia in un clima dominato dal divieto per le giovani musulmane di indossare l'abaya, il lungo abito tradizionale che copre il corpo. (ANSA) ...