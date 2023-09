Macedonia del Nord-Italia | titolarità certa per due dell’Inter – Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 settembre 2023) Oggi pomeriggio la Nazionalena svolgerà il primo allenamento in preparazione didel. Secondo quanto emerge da Sky Sport 24 due giocatorihanno già laassicurata. TITOLARI – Quest’oggi inizia il ritiro della Nazionalena, che si allenerà per la prima volta alle ore 17:00 con al comando il nuovo CT Luciano Spalletti. La novità in panchina e le sfide di qualificazione europea portano entusiasmo nell’ambiente azzurro. Secondo quanto riporta Peppe Di Stefano, in collegamento da Coverciano su Sky Sport 24, per partitadel, in programma sabato prossimo, Fra le varie incertezze di formazione, che si risolveranno sul campo d’allenamento nei prossimi ...