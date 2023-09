Macedonia del Nord-Italia | Qualificazioni Europei 2024 | quando si gioca | data | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023) Siamo pronti ad alzare il sipario sull’era di Luciano Spalletti alla guida della nostra Nazionale. Un evento di estrema importanza, fuori e dentro il rettangolo verde. Dopo settimane di vibranti polemiche, infatti, finalmente l’tornerà are ed a fare parlare solo il campo. La nostra Nazionale si prepara in vista dei due match dello slot di settembre valevoli per leai Campionatidi Germania. Com’è ormai ben noto, sulla panchina azzurra non ci sarà più Roberto Mancini (ormai volato in Arabia Saudita) che, dopo le dimissioni del 13 agosto, è stato sostituito da Luciano Spalletti. Per il tecnico di Certaldo si annuncia un percorso per nulla scontato e, anzi, subito in salita. Gli azzurri riprenderanno il loro cammino nelleil 9 ...