L’uomo che ha sparato all’orsa Amarena | “Non dormo e non mangio da giorni” E il pm sceglie un super-consulente

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Sono treche none non, non vivo più, ricevo in continuazione telefonate di morte, messaggi. Hanno perfino chiamato mia madre 85 enne, tutta la mia famiglia è sotto una gogna”. Andrea Leombruni,che hain Abruzzo, si sfoga e prova a spiegare le sue ragioni dopo aver esploso nel cuore della notte il colpo fatale per l’orsa bruna marsicana, madre dei due cuccioli che da più di 48 ore i guardiaparco del Parco nazionale d’Abruzzo, insieme ai carabinieri forestale dell’Aquila, stanno tendando di catturare con reti ed esche. “Ho sbagliato. L’ho capito subito dopo aver esploso il colpo. I carabinieri li ho chiamati io – continua Leombruni – Ci devi passare per capire quello che sto provando ora”. La famiglia è compatta ...