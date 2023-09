Luna e Giove si avvicinano nel cielo notturno | spettacolo celeste

... il che significa che se i due corpi celesti fossero alla stessa distanza dalla Terra, il gigante gassoso governerebbe facilmente il cielo notturno sul nostro pianeta, dominando laha una ...Indice nascondi 1 Come e quando osservare lo spettacolo 2 Il momento migliore per osservareOggi 4 settembre, lasaranno i protagonisti di una splendida congiunzione. Tutto sarà visibile ad occhio nudo ecco la guida Oggi 4 settembre 2023 spettacolo celeste. Lain fase calante sarà in ...indica che vi state impegnando molto per essere all'altezza di una situazione nuova. Leone ... Vi lasciate alle spalle unamolto bella per l'amore, ma oggi la vostra attenzione è tutto ...

Stasera tutti pronti al "bacio” Luna-Giove immerso nelle Pleiadi, sarà ... greenMe.it

Come spiega l’UAI, nella notte tra il 4 e il 5 settembre la Luna, che si avvicina alla fase di Ultimo Quarto, sorge vicina a Giove, nella costellazione dell’Ariete, e si sposta in direzione delle ...Mercoledì 6 settembre troviamo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno dei Gemelli, mentre Venere risiederà nel domicilio del Leone. Marte, intanto, proseguirà il transito in Bilancia, così ...