(Di lunedì 4 settembre 2023) Il presidente brasiliano Luiz Inácioda Silva partirà giovedì per il G20 a Nuova Delhi, dove si prevede cheunala, la difesa dell'Amazzonia, la pace in ...

Dopo aver partecipato aldovrebbe recarsi a Cuba per il vertice G77 + Cina del 15 - 16 settembre e poi andare all'assemblea generale dell'Onu in programma a New York dal 18 al 21, ha ...A tal proposito il presidente brasilianoha affermato che l'ampliamento del gruppo BRICS ... dele di altre piattaforme internazionali. Inoltre, hanno espresso il loro sostegno alla riforma ...Il nuovo"Globo Globale" potrebbe essere i BRICS 11 - e più tardi i BRICS 20 o addirittura i ... Questo ha fatto da complemento alle osservazioni del presidente brasiliano Luiz InacioDa Silva, ...

Lula al G20 promuoverà una campagna contro la disuguaglianza Globalist.it

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que os presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Joe Biden, dos EUA, lançarão na segunda quinzena de setembro uma “iniciativa conjunta ...O primeiro-ministro da China, Li Qiang, liderará a delegação da China na reunião de cúpula do G20 em Nova Délhi nesta semana, disse o Ministério das Relações Exteriores da China nesta segunda-feira, ...