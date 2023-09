“Lui in studio” La bomba di Bianca Berlinguer proprio nella prima puntata di È sempre Cartabianca

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023), manco pochissimo al debutto del nuovo programma targato Mediaset. Domani sera martedì 5 settembre, infatti, partirà “ÈCarta”. Un’anticipazione di quello che saràha voluto darla sulle colonne di Tv, Sorrisi e Canzoni. “Avrò la possibilità di dar voce a tutte le opinioni sulle grandi questioni di attualità, in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria”, ha raccontato. Spiegando poi come funzionerà il programma. >“Pasta da 1 euro per risparmiare”. In vacanza in Sardegna col fidanzato ricco, lo svergogna così Al centro di ognil’attualità e la politica, approfondita e commentata dagli ospiti: “Come da tradizione discuteremo di problemi sociali come il salario minimo e il reddito di cittadinanza. ...