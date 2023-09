Luca de Meo - In Italia non cè un rifiuto dellelettrico | bisogna solo fare modelli accessibili

(Di lunedì 4 settembre 2023) Innon c'è unculturale dell'elettrico: semmai, è l'elettrico che deve proporsi al pubblico a prezzi. Questione non scontata, visto il ritardo - e l'assenza di regia politica - che l'Europa sconta rispetto alla concorrenza della Cina o degli Stati Uniti. La vede cosìde Meo, presidente e amministratore delegato della Renault, condividendo le sue riflessioni sul futuro dell'auto al Salone di Monaco nel corso di una tavola rotonda con la stampana. Cosa manca in Europa per il reale sviluppo dell'auto elettrica? Anche Oliver Zipse della BMW è tornato a sottolineare l'assenza di colonnine e di una politica energetica comune.A parte la Tesla, che è un caso a sé perché ha avuto un certo tipo di visione dall'inizio e l'ha attuata grazie al supporto dei mercati finanziari ...

A dirlo è il Ceo di Renault Luca De Meo, intervistato da Sky TG24 al Salone dell'auto di Monaco di Baviera. 'Loro hanno cominciato circa una generazione fa - aggiunge il numero uno di Renault - ...'

