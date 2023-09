Lotta ambientalista contro i palloncini

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 4 settembre 2023) Colorati, grandi, piccoli, brillanti, con messaggi stampati o con l’immagine che si preferisce, possono risultare dannosi all’ecosistema, così è sempre più attiva la che risultano nocivi per l’ambiente. Andiamo a saperne qualcosa in più e vediamo quali sono gli effetti e i rischi che procurano ifatti volare in