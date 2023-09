Lotta alla criminalità minorile | il governo pensa a nuove misure | Daspo urbano e avviso orale del questore

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dopo le violenze di Palermo e di Caivano e l’uccisione del musicista Giovanbattista Cutolo a Napoli, tra i casi più efferati delle ultime settimane, la maggioranza stando a dellecontro lada introdurre nel nuovo pacchetto sicurezza, previsto per settembre. Non è ancora chiaro se verranno introdotte con un decreto legge o un disegno di legge, ma è possibile che verranno già discusse nel prossimo Consiglio dei ministri di giovedì 7 settembre. Le novità più importanti dovrebbero riguardare l’introduzione dele l’delanche per i minorenni. Dall’omicidio di suo figlio, la madre del 24enne Cutolo, ha chiesto a più riprese aldi impegnarsi per ...