L'orsa Gemma è entrata in un hotel e si è mangiata due torte [video]

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - Incursione dell', in pieno giorno, in un albergo di Scanno, in provincia dell'Aquila. Entrato nella cucina della struttura ricettiva 'Mille Pini', l'animale ha divorato una crostata e una torta. Il trambusto del plantigrado ha attirato un inserviente che ha informato l'Ente Parco. Dopo poco l'si è introdotta in una villa sedendosi sul pianerottolo. Quest'estate, ormai anziana (ha più di 20 anni), aveva creato preoccupazione tra i turisti. Una donna in gravidanza, mentre si trovava nelle vicinanze della rinomata pasticceria 'Pan dell'Orso', era stata sorpresa dal plantigrado che ormai ha perso del tutto la naturale diffidenza verso l'uomo.

