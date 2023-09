Longhi | «Ricreduto sull’Inter! Milan senza difetti Rose equilibrate»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 settembre 2023) A poco più di dieci giorni dal big match di San Siro si è già in clima derby.mette a confronto le duedi Inter e, cercando di individuare pregi e limiti. BILANCIA – Brunoesprime il proprio giudizio sugli organici a disposizione di Simone Inzaghi e Stefano Pioli, che dopo la sosta per le Nazionali si sfideranno. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, intervenuto su Radio Sportiva: «Inter ehanno entrambe una rosa fortissima. Lo stanno dimostrando adesso. Hanno entrambe la possibilità di mettere in campo undici giocatori e sostituirli con altri altrettanto all’altezza. Il pelo nell’uovo? Io fino alla partita di ieri pensavo che l’Inter avesse un problema nel dover sostituire Lukaku e Dzeko che se ne sono andati. Quella nerazzurra è una grande rosa ma avevo qualche ...