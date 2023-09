Longhi | «Inter | risposta al Milan Il derby darà un’indicazione»

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tra i commenti dopo il 4-0 di-Fiorentina c’è anche quello del noto giornalista Bruno, che attraverso Twitter si focalizza soprattutto sul duello a distanza con il, in attesa deldella prossima giornata.INDICATIVO – Brunocommenta in questo modo il perentorio 4-0 dei nerazzurri sulla Fiorentina, pensando già al duello con il: “Al successo pesante del ?a Roma, l’risponde con un travolgente 4-0 alla Fiorentina. Chi sta meglio? Lo scopriremo alla ripresa, quadno le due regine a punteggio pieno si sfideranno in unnon decisivo, ma sicuramente indicativo“.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto ...

...50 Rubrica: Croquetas - Federico Russo ore 14:55 Rubrica: Croquetas - Ohm ore 15:55 Serie A: Cagliari -(replica) ore 17:45 Rubrica: Croquetas - Brunoore 19:00 Rubrica: Croquetas - Best ...50 anni, di cui 28 all', per un ragazzo che nel 1995 arrivò a Milano pressoché nell'anonimato assieme a Rambert. ... Ma proprio per questo anche lui corre il peggiore dei rischi di LorenzoJ ...Mi soffermo sul tema del campo: condivido in pieno la considerazione fatta da Brunoa Radio Sportiva. Riferendosi al mercato dell'e portato sull'argomento centravanti mancante, ha detto:...

Bruno Longhi: "Inter, nemmeno se vendi Barella può sostituire Dzeko o Lukaku" Tutto Cagliari

Il Como ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro lo Spezia, valida per la 4^ giornata del campionato di Serie B. Rispetto al match contro.Oltre a Stefan de Vrij, anche Adriano ha parlato in occasione del Matchday Programme di Inter-Fiorentina di questa sera. L’ex attaccante brasiliano ha ricordato la sua esperienza all’Inter e ha sottol ...