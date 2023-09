Long Covid | il cuore interessato da un meccanismo autoimmune | lo studio

... fra le quali c'erano anche quesiti basati su storie false come quella secondo cui l'iniezione scudo possa causare il. I risultati mostrano che ChatGpt ha ottenuto in media 9 punti su 10 ...Questo meccanismo autoimmune identificato può persistere per mesi dopo la fine dell'infezione e potrebbe spiegare anche altri sintomi tipicamente associati al. I risultati dello studio ...Rimane però un dubbio (o due) La scuola dell'inclusione è efficace per tutti Gli ultimi risultati dell'INVALSI non sembrano 'parlare' pienamente in questo senso (sarà stato l'effetto ''...

Long Covid e complicanze cardiache: scoperto il meccanismo autoimmune Corriere della Sera

Gli autori hanno posto a ChatGpt le 50 domande più frequenti sul vaccino Covid, fra le quali c'erano anche quesiti basati su storie false come quella secondo cui l'iniezione scudo possa causare il ...Un fuoco amico scatenato da un 'freno' disattivato accidentalmente. E' così che - complice l'incontro con Sars-CoV-2 - alcune cellule immunitarie, fra le migliaia che circolano nel nostro corpo, si tr ...