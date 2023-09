Lollobrigida | “La maggioranza è unita | FdI è l’architrave La sinistra si limita a gufare”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 settembre 2023) «Questa. Non ho mai visto un litigio in Consiglio dei ministri, non una divisione. Non credevo fosse possibile”. In una lunga intervista al Corriere della Sera Francesco, ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, fa il punto dello stato di salute del governo. E respinge al mittente i ‘gufi” che raccontano di una centrodestra diviso e litigioso. Le sinistre, piuttosto, “non pensino solo a fare le pulci. Ma facciano il loro mestiere pensando a proporre e costruire su temi concreti”.: la, mai una lite Sull’Europarivolge anche un invito chiaro a Bruxelles. “Serve un salto di qualità. Esistono regole che potrebbero essere efficaci in altri tempi, ma che oggi vanno adeguate alle ...