(Di lunedì 4 settembre 2023) "C'è grande coesione, grande serenità, è la prima volta nella storia che ilsi riunisce il 4 settembre, con cosi grande ampio anticipo, per ragionare su scenari possibili da mettere in ...

ha anche precisato che non si è parlato oggi di nomi. 4 settembre 2023E' sorella della premier, è la compagna di vita di Francescoed è skillatissima nel ... Il problema stava nel fatto che per il partito tutti isono uguali, non ce ne sono alcuni ...... poi via via ho preso a tenere i contatti alla Regione Lazio con i nostri vari eletti o, più recentemente nel partito, che cresceva". Il legame con Francesco. Famiglia e ...

Lollobrigida: candidati unitari centrodestra ad amministrative Agenzia askanews

La carriera, i legami familiari e l'attività politica di Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni e nuova responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia ...ROMA (ITALPRESS) – «Giorgia mi ha detto: l’unico consiglio che ti do è di non dare peso alle cose che contano poco. Non farti prendere ...