“Logorato e poco sereno” | bomba Napoli | rivelato il problema di Osimhen

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 settembre 2023) Uncome non lo si era mai visto in campo. Imprecisione e poche idee: è già emergenza? Il risultato maturato a Fuorigrotta sabato sera non è proprio piaciuto a nessun tifoso del. Una sconfitta figlia di insicurezze, mancanza di idee e cali fisici dovuti a carichi di lavoro forse inadeguati. Sarebbe troppo facile puntare già il dito contro la dirigenza o contro Rudi Garcia, ma le negatività vanno risolte insieme e soprattutto con il duro lavoro. Una sosta che, in un momento di appannamento come questo, appare più che mai sacrosanta. Gli impegni con le rispettive nazionali servirà ai calciatori per schiarirsi le idee e a Rudi Garcia per capire dove sta sbagliando. Un mercato che non ha portato i risultati sperati a partire dal rimpiazzo di Kim Min-Jae. Il centrale difensivo sudcoreano era diventato una certezza, una garanzia e forse ...