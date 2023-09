Siamo entrati in campo solo per vincere, dobbiamo essere umili e fare un passo alla volta anche se è bello vederci lì su", ha commentato a caldoal termine della gara ai microfoni di ...Non solo derby, quindi: il prossimo sarà un turno di. L'Empoli, al momento candidato ... Resta chesembra risorsa troppo povera per il ruolo di regista, là dove gli avversari che ..., Pessina e Castrovilli che non superano né gli avversari né le visite mediche. Anche ... Lasi è riposizionata in quella via di mezzo in cui poco splende, qualcosa degenera e si ...

Locatelli e la verità su Mancini in Nazionale: "Qualcosa si era incrinato" Corriere dello Sport