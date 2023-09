Lo Stato ucraino dipende totalmente dagli aiuti finanziari di Europa e USA Quanto può durare ancora?

(Di lunedì 4 settembre 2023) È ampiamente risaputo che l’Ucraina riesce a proseguire il conflitto solo grazie aglimilitari occidentali. Bisogna pure ricordare che il governo di Zelensky al momento può evitare la bancarotta solo perché viene finanziato in maniera diretta da diversi sponsor. Mapotràil deflusso dalle tasche dei contribuenti europei e americani verso le casse di Kiev? Persino tagliando la spesa militare – un atto che difficilmente ci si può attendere oggi – non sarebbe sufficiente visto che all’erarioservirebbe almeno il doppio dinon sappia incassare con la tassazione. I miliardi di Washington L’ambasciatrice americana a Kiev Bridget Brink ha dichiarato senza mezzi termini che il “sostegnoo diretto” degli Stati Uniti è un ...

'Il granoè giàesportato attraverso i porti croati', ha affermato Svyridenko. 'Sebbene questa rotta commerciale sia di nicchia, è già popolare... Crediamo che questa rotta logistica ...... una scelta molto significativa essendoil porporato incaricato del Papa per la missione a ... Il Presidente della Cei ha poi espresso ancora una volta dolore per la sofferenza del popoloe ...Visita a sorpresa a Kiev il 6 settembre per il segretario diUsa, Antony Blinken, che ha incontrato il ministro degli EsteriDmytro Kuleba in una location insolita, un McDonald. Poche ore dopo, Blinken ha annunciato oltre un miliardo di dollari in ...

Maurizio Molinari: 'Putin rilancia la delegittimazione dell'Ucraina perché è stato indebolito dal tentato golpe di Prigozhin' Repubblica TV

Come va la guerra in Ucraina Sentiamo parlare spesso di episodi gravissimi come l'attacco missilistico del 6 settembre contro il mercato di Kostyantynivka, nella regione di Donetsk, che ha ucciso ...Dunque non c'è nessuna arma efficace (bomba atomica a parte) che Putin non avrebbe usato, in Ucraina, se soltanto l'avesse avuta. Addirittura ha anche impiegato i missili ipersonici che, se non ...