Lo Stato ucraino dipende totalmente dagli aiuti finanziari di Europa e USA Quanto può durare ancora?

(Di lunedì 4 settembre 2023) È ampiamente risaputo che l’Ucraina riesce a proseguire il conflitto solo grazie aglimilitari occidentali. Bisogna pure ricordare che il governo di Zelensky al momento può evitare la bancarotta solo perché viene finanziato in maniera diretta da diversi sponsor. Mapotràil deflusso dalle tasche dei contribuenti europei e americani verso le casse di Kiev? Persino tagliando la spesa militare – un atto che difficilmente ci si può attendere oggi – non sarebbe sufficiente visto che all’erarioservirebbe almeno il doppio dinon sappia incassare con la tassazione. I miliardi di Washington L’ambasciatrice americana a Kiev Bridget Brink ha dichiarato senza mezzi termini che il “sostegnoo diretto” degli Stati Uniti è un ...

... ma il governo'aveva gettato tutto nella spazzatura'. Rispetto alle ultime iniziative per ... in Russia, trasmessa dalla tv diturca Trt. 04 set 16:00 Putin: "Sì all'intesa sul grano se ...... ma che non è maiapplicato. Se le sanzioni occidentali non colpiscono direttamente le ... Lo zar ha sostenuto tra l'altro che le esportazioni del granonell'anno in cui è durato l'accordo, ...Il sistema di difesa èrealizzato da imprese di costruzione. Questo non è un contadino che ... La Russia sta infliggendo enormi perdite all'esercitoe distruggendo le infrastrutture ...

Zelensky sostituisce Reznikov: Rustem Umerov nominato nuovo ministro della Difesa - A fuoco un edificio non residenziale di Kursk, colpito da drone ucraino - A fuoco un edificio non residenziale di Kursk, colpito da drone ucraino RaiNews

l ministro della Difesa Oleksii Reznikov ha presentato ieri alla Rada una richiesta di dimissioni, chiudendo in questo modo lo scontro ai vertici del potere ucraino in corso da mesi con il presidente, ...Per Tajani un nuovo accordo sul grano "sarebbe un passo verso la pace". Media: "Il leader nordcoreano Kim andrà da Putin per discutere di armi". 05 set 00:06 Ucraina: "Ripristinare l'accordo sul grano ...