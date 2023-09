Lo Stato ucraino dipende totalmente dagli aiuti finanziari di Europa e USA Quanto può durare ancora?

(Di lunedì 4 settembre 2023) È ampiamente risaputo che l’Ucraina riesce a proseguire il conflitto solo grazie aglimilitari occidentali. Bisogna pure ricordare che il governo di Zelensky al momento può evitare la bancarotta solo perché viene finanziato in maniera diretta da diversi sponsor. Mapotràil deflusso dalle tasche dei contribuenti europei e americani verso le casse di Kiev? Persino tagliando la spesa militare – un atto che difficilmente ci si può attendere oggi – non sarebbe sufficiente visto che all’erarioservirebbe almeno il doppio dinon sappia incassare con la tassazione. I miliardi di Washington L’ambasciatrice americana a Kiev Bridget Brink ha dichiarato senza mezzi termini che il “sostegnoo diretto” degli Stati Uniti è un ...

...include 47 persone uccise nel territorio controllato dall'Ucraina e 8 uccise nel territorio... Lo rende noto il bollettino quotidiano delloMaggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su ...... a partire dal focolaio russo -). Lo scenario che obbligherebbe un'istituzione ecumenica ... "il quindicesimo vertice dei Brics che si è concluso a Johannesburg èuna svolta storica, ......include 47 persone uccise nel territorio controllato dall'Ucraina e 8 uccise nel territorio... Lo rende noto il bollettino quotidiano delloMaggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su ...

Stati Uniti verso l'ok ai missili a lungo raggio a Kiev. Onu: da inizio guerra morti 9614 civili - Esplosioni a Sebastopoli nella Crimea occupata - Esplosioni a Sebastopoli nella Crimea occupata RaiNews

Il leader nordcoreano pronto a incontrare il presidente russo. E a firmare un piano per fornire munizioni. Endorsment dello zar per l'ex tycoon Usa: è perseguitato per ragioni politiche ...Amore e odio, supporto e rivalità: all’interno delle dinamiche familiari, il rapporto tra fratelli è uno dei più complessi. E quando alle vicende personali e umane si affiancano quelle pubbliche e pro ...