(Di lunedì 4 settembre 2023)tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in marginale ribasso in avvio di seduta sui mercati telematici: il differenziale è a 167contro i 168 della chiusura di venerdì. Il rendimento del ...

tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in marginale ribasso in avvio di seduta sui mercati telematici: il differenziale è a 167 punti base contro i 168 della chiusura di venerdì. Il rendimento del ..."Gli investitori istituzionali, comprese le principali banche USA e straniere " tra tutte Citigroup " hanno fatto la loro", aveva scritto in precedenza SOLVE, una importante piattaforma di dati ...D'altraperò i posti di lavoro creati il mese scorso (agricoltura esclusa) sono risultati 187 ...in rialzo. Frena il pil dell'Italia nel secondo trimestre Qualche tensione si registra ...

Lo spread parte in lieve calo a 167 punti base Trentino

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in marginale ribasso in avvio di seduta sui mercati telematici: il differenziale è a 167 punti base contro i 168 della chiusura di venerdì. Il rendimento del p ...Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni piatto in avvio di seduta sui mercati telematici dei titoli di Stato: Il differenziale ha aperto a 165 punti base, sui livelli della chiusura di ieri. Il rendi ...