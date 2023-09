Lo ha annunciato il primo ministro Élisabeth Borne

Leggi su iodonna

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le sigarette elettroniche usa e getta saranno vietate in Francia. Lo hala premierspiegando che il Governo intende ampliare il piano per la lotta al fumo che sarebbe la causa di ben 75mila morti all’anno. Questa volta l’attenzione, però, cade sui vaporizzatori considerati dall’Esecutivo «un grave danno per via della cattiva abitudine che danno ai giovani». Come smettere di fumare: sette consigli per farcela ...