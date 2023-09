Liverpool | Salah ha deciso di rimanere in Premier League

(Di lunedì 4 settembre 2023) Mohammedavrebbedi dire di no alla grossa offerta dalla Saudi ProperalIl Daily Mirror ha aperto la sua pagina sportiva sue ilcon il titolo: ‘Mo told us he’s staying‘. L’egiziano avrebbequindi di rifiutare la grossa offerta dei sauditi percon i Reds in. Una decisione che ha avuto come primo impatto l’ottima prestazione, condita da un gol nella vittoria contro l’Aston Villa.

