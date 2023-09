Liverpool | Klopp | “Salah? Siamo sempre stati tranquilli | vuole giocare qui”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Jurgenparla di Momo, per cui è arrivata un’offerta da 175 milioni di euro da parte dell’Al Ittihad: “Non potete immaginare quanto clamore ci sia stato per qualcosa per la qualeè un nostro giocatore equi“. Il mercato arabo non si è ancora concluso, ma ilnon si aspetta brutte sorprese. SportFace.

Le parole di Jurgen, allenatore del, sul futuro di Salah con i Reds. Tutti i dettagli in merito Jurgen, allenatore del, ha parlato del futuro di Mohamed Salah in Premier League. Il ...... e aci si attende un nuovo rilancio del club Al - Ittihad entro quella scadenza nonostante anche dopo l'ultima uscita del, domenica contro l'Aston Villa,abbia ribadito che ...Il mercato in Arabia Saudida chiuderà solo giovedì, e aci si attende un nuovo rilancio del club arabo entro quella scadenza.però è fiducioso, Salah rimarrà in Premier League. Anche ...

Niente Arabia per Salah: Klopp lo conferma a Liverpool Milan News

Il Liverpool sarebbe alle prese con l'assalto dell'Arabia Saudita per la stella della squadra Mohamed Salah: eloquente la risposta di Klopp ...(ANSA) - LONDRA, 04 SET - Giorni decisivi per il futuro di Mohamed Salah: dopo aver respinto l'offerta iniziale di un club arabo, disposto a pagare oltre 160 milioni di euro per il ...