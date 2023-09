Liverpool | Klopp non molla | “Non se ne va Salah | resta con noi”

Jurgenparla di Momo Salah , per cui è arrivata un'offerta da 175 milioni di euro da parte dell'Al ... Il mercato arabo non si è ancora concluso, ma ilnon si aspetta brutte sorprese.Le parole di Jurgen, allenatore del, sul futuro di Salah con i Reds. Tutti i dettagli in merito Jurgen, allenatore del, ha parlato del futuro di Mohamed Salah in Premier League. Il ...... e aci si attende un nuovo rilancio del club Al - Ittihad entro quella scadenza nonostante anche dopo l'ultima uscita del, domenica contro l'Aston Villa,abbia ribadito che ...

KLOPP CONFERMA SALAH A LIVERPOOL: "È UN NOSTRO GIOCATORE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Perché dall'Arabia si danno convinti dell'approdo sempre più vicino dell'egiziano, mentre a Liverpool rimangono sempre della stessa idea: "Salah rimane". Ipotesi confermata anche dall'allenatore dei ...In Inghilterra, infatti, lo voleva il Liverpool. Il classe 2000 ha commentato così l'ultima ... Il calciatore ha poi proseguito sulla scelta di non andare alla corte di Klopp: "Se le cose non fossero ...