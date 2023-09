LIVE – Sinner-Zverev | ottavi US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glidi finale degli US(cemento outdoor). L’ultimo ostacolo per l’azzurro prima del possibile big match contro Alcaraz risponde al nome del tedesco, reduce da una grande vittoria ai danni di Dimitrov e determinato a proseguire il suo cammino a Flushing Meadows. Ancheè reduce da un successo importante e non scontato contro Wawrinka, arrivato dopo altre due belle vittorie maturate a discapito di Hanfmann e Sonego. Secondo i bookmakers sarà Jannik a scendere in campo con i favori del pronostico visto che nel complesso sta vivendo una stagione migliore ed è reduce dal titolo in Canada. Guai però a sottovalutare, ...

...benissimo e fisicamente è di nuovo fortissimo - ha detto- . Non ci affrontiamo da un bel po' di tempo, sarà bello tornare a sfidarlo". Il tedesco è oggi ottavo nella Pepperstone ATPRace ...1": "Non avevo le stesse sensazioni dei primi due turni, ma dal terzo set in poi ho alzato il ritmo" Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIe Zverev scenderanno in campo nella notte tra ... sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche unastreaming. Questa sarà ...

LIVE Sinner-Zverev, US Open 2023 in DIRETTA: l'ottavo di finale più atteso, impegno duro per l'italiano OA Sport

Le partite di oggi agli US Open di tennis: in campo gli italiani Jannik Sinner e Arnaldi negli ottavi di finale. Il primo a scendere in campo sarà proprio Arnaldi contro il numero 1 del tennis ...'Guardando il tabellone, un po' sentivo la voglia di arrivare a giocare questa partita'. Matteo Arnaldi voleva aggiungere alla sua stagione di ...